Facebook a anunţat că problemele tehnice au fost cauzate de o "modificare a configuraţiei de server"

"Ieri (miercuri, n.red.), ca urmare a unei modificări a configuraţiei de server, mulţi oameni au avut probleme la accesarea aplicaţiilor şi a serviciilor noastre. Acum am rezolvat problemele şi sistemele noastre îşi revin. Ne pare foarte rău pentru inconveniente şi apreciem răbdarea tuturor", se afirmă într-un mesaj postat pe pagina de Twitter a companiei Facebook Inc.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.