Familia Trump face campanie pentru Donald. Melania Trump: „Este o persoană autentică şi iubeşte această ţară”

Ca într-un adevărat “clan” întreaga familie a lui Donald Trump se implică şi acum pentru victoria candidatului republican. Familia Trump a dominat a doua zi a Convenţiei Naţionale Republicane.

Melania Trump stă departe de publicitate aşa că apariţia ei a atras atenţia.Şi-a rostit discursul din Grădina de trandafiri a Casei Albe. O grădină construită pe vremea lui John F.Kennedy pe care Melania a renovat-o recent şi şi-a atras numeroase critici pentru asta.Prima Doamnă a vorbit despre toleranţă şi compasiune.

„Opriţi violenţa şi jafurile”, a spus ea, în timp ce protestele continuau în Wisconsin. În discursul său, Prima Doamnă şi-a exprimat compasiunea pentru americanii îngrijoraţi de coronavirus, boala care, în Statele Unite, a ucis peste 178 de mii de oameni.

Fiul lui Donald Trump, Eric, şi-alăudat tatăl şi a promis că preşedintele îşi va ţine promisiunile făcute, aşa cum a făcut cu economia, construirea zidului de la frontieră, acordurile comerciale, relocarea ambasadei SUA la Ierusalim şi reducerea impozitelor.Tiffany, singurul copil al lu Trump care nu munceşte la Casa Albă, a criticat jurnaliştii în discursul său.

Mai sunt zece săptămâni până la alegeri iar candidatul democrat Joe Biden are deocamdată un avantaj semnificativ, potrivit sondajelor.

„Avem nevoie ca soţul meu să fie preşedintele şi comandantul nostru pentru încă patru ani. Este cel mai bun pentru ţara noastră. Ştim cu toţii că Donald Trump nu face un secret din ceea ce simte. Onestitatea totală este ceea ce noi, ca cetăţeni, merităm din partea preşedintelui nostru. Indiferent că îţi place sau nu, ştii întotdeauna ce gândeşte. Şi asta se datorează faptului că este o persoană autentică, care iubeşte această ţară şi oamenii săi şi vrea să continue să o îmbunătăţească”, a declarat Melania Trump.

First lady Melania Trump: “We all know Donald Trump makes no secrets about how he feels about things… Whether you like it or not, you always know what he’s thinking, and that is because he is an authentic person who loves this country and its people" https://t.co/qfvCNfJIwc pic.twitter.com/Ch65D3Plxf — CNN (@CNN) August 26, 2020

„Aş dori să vorbesc direct cu tatăl meu.Îmi este dor să lucrez alături de tine în fiecare zi, sunt al naibii de mândru că sunt în prima linie a acestei lupte”, spune şi Eric Trump, fiul preşedintelui SUA.

Eric Trump hailed his father’s efforts to “Make America Great Again” in an RNC speech that sought at times to humanize the president.



Watch his full remarks.



(Catch up with key moments from night 2: https://t.co/OkEr0k1y9F) pic.twitter.com/MhS2gXOKQZ — POLITICO (@politico) August 26, 2020

„Ca proaspătă absolventă, mă aflu în aceeaşi situaţie ca unii dintre voi. Mulţi dintre voi îşi caută un loc de muncă. Tatăl meu a construit o economie solidă o dată. O va face din nou”, susţine Tiffany Trump.