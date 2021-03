Fără stres, la Paris. Disperată, Poliţia a împrăştiat mulţimea de pe malurile Senei, din cauza lipsei distanţării sociale

Sute de oameni au fost rugaţi să părăsească zona - populară pentru plimbări şi picnicuri în zilele însorite - şi ofiţerii de poliţie au închis malurile râului pentru restul zilei.

„Regulile de distanţare socială nu sunt respectate”, au spus poliţiştii la megafon.

Poliţia a curăţat în mod regulat zona în ultimele câteva săptămâni, când vremea mai caldă i-a adus pe oameni să profite de soare.

Poliţia din Paris a interzis vineri consumul de alcool pe malul râului şi a cerut oamenilor să-şi limiteze adunările.

Guvernul nu a impus restricţii severe în capitală şi în zona înconjurătoare, în ciuda creşterii numărului de cazuri de coronavirus şi a numărului tot mai mare de pacienţi din unităţile de terapie intensivă.

Ţara a raportat sâmbătă 23.306 noi cazuri confirmate de COVID-19, uşor în scădere faţă de 23.507 vineri. Au existat 170 de noi decese, ajungând la un total de 88.444.

Joi, premierul Jean Castex s-a angajat să accelereze procesul de vaccinare, inclusiv la sfârşit de săptămână, în două duzini de zone cu risc ridicat pentru a preveni restricţiile ulterioare, după criticile privind progresul lent al acţiunii din ţară.

Începând de sâmbătă, 3,581 milioane de persoane au primit un o primă doză în Franţa.

