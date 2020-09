Financial Times: Ce pregăteşte China? În timp ce lumea e preocupată de coronavirus, statul asiatic pune la cale o ofensivă agresivă

Ce pregăteşte China? De la Hong Kong în Taiwan şi din Marea Chinei de Sud până la graniţa cu India, Guvernul Chinei, condus de Xi Jinping pune la cale politici agresive, relatează Financial Times.

La Washington, Delhi, Tokyo, Canberra şi Londra cresc îngrijorările cu privire la modul Beijingului de a acţiona. Guvernul chinez se foloseşte de criza generată de coronavirus pentru a masca viitoarele acţiuni pe care vrea să le deruleze. Câtă vreme oamenii sunt atenţi la evoluţia pandemiei, nu vor mai fi atenţi la ceea ce fac autorităţile statului asiatic.

Occidentul este preocupat în acest moment cu protestele din SUA, însă asta nu înseamnă că trebuie să piardă din vedere estul Asiei. Este locul în care poate lua naştere o criză globală, iar consecinţele ar putea fi mai grave şi mai de durată decât cele cauzate de pandemie.

China, în prezent, este cea mai mare economie a lumii şi dispune de mai multe nave şi submarine decât SUA. Iar autorităţile din China dau dovadă de multă trufie şi paranoia, relatează Financial Times.

Xi Jinping s-a confruntat cu un număr foarte mare de acuzaţii de-a lungul ultimelor 12 luni, fiind considerat chiar responsabil de calamitatea globală numită COVID-19.

Înainte de izbucnirea pandemiei regimul de la Beijing estima că are nevoie de o creştere economică de 8% pe an pentru întreţinerea stabilităţii sociale, însă în momentul de faţă este pus în faţa unei crize economice de proporţii. În plus, ar putea avea de înfruntat şi un război comercial cu SUA.

Răspunsul Beijingului la cumulul de întâmplări nefericite este intensificarea apelului la naţionalism. Scopul este de a-i uni pe oameni împotriva ameninţărilor externe, pentru a canaliza această furie provocată de COVID-19 împotriva celor care se află dincolo de graniţele Chinei.

Totuşi, aceasta nu este o noutate, având în vedere că politica statului asiatic a funcţionat întotdeauna pe principiul „punerii la punct” a celor care deranjează.

Luând acest lucru în calcul, dar şi noile acuzaţii ce sunt aduse Chinei în prezent, criza de coronavirus şi legea securităţii naţionale, ni se arată o China paranoică şi furioasă. Lucru care sperie la nivel global.