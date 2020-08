Forţele Navale iraniene au capturat pentru scurt timp un petrolier, în apropierea Strâmtorii Hormuz

Militari din cadrul Forţelor Navale iraniene au capturat pentru scurt timp, joi, un petrolier sub pavilion liberian, în apropierea Strâmtorii Hormuz, în contextul tensiunilor dintre Iran şi SUA, afirmă un oficial militar american citat de agenţia Associated Press.

Comandamentul Central american (CENTCOM) a difuzat imagini care surprind membri ai Forţelor Navale iraniene coborând dintr-un elicopter la bordul navei MT Vila, în largul Emiratelor Arabe Unite, în apropierea Strâmtorii Hormuz.

Petrolierul sub pavilion liberian a fost cinci ore sub controlul Forţelor Navale iraniene, după care a fost eliberat, conform declaraţiilor unui oficial militar american, sub protecţia anonimatului. La operaţiune au participat şi două nave militare iraniene.

Autorităţile iraniene nu au făcut niciun comentariu pe această temă, în contextul tensiunilor dintre Iran şi Statele Unite.