Fost ministru din Kosovo, condamnat la închisoare după ce a criticat intervenţia NATO din 1999 din Iugoslavia

Ivan Teodosijevici, fost ministrul al Administraţiei, a făcut această remarcă în luna martie, în timpul unei manifestaţii cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la bombardarea Iugoslaviei de către Alianţa Nord-Atlantică.

Instanţa a anunţat că fostul ministru a fost condamnat „deoarece a declarat că agresiunea a fost cauzată de «o aşa-zisă catastrofă umanitară din Kosovo»”. Tribunalul a reţinut că Teodosijevici „a incitat la ură şi la dezbinare” comunităţile etnice din Kosovo.

Fostul ministru a fost demis din funcţie la scurt timp după declaraţiile sale. Aproximativ 120.000 de etnici sârbi trăiesc în Kosovo, însă cei mai mulţi dintre locuitori sunt de origine albaneză. Minoritatea sârbă se opune independenţei acestui teritoriu, proclamată în 2008. Potrivit Constituţiei, minorităţile naţionale au dreptul de a fi reprezentate în Guvern.

20 years ago on March 24, 1999 #NATO launched its 78 days bombing campaign against the Federal Republic of Yugoslavia. Targets included schools, public areas (Cluster bombs on Nis), trains (Grdelica), TV stations (RTS), and even the Chinese Embassy in Belgrade. pic.twitter.com/TebPJHKZzG