Fostul antrenor personal al lui Ruth Bader Ginsburg, judecătoarea de la Curtea Supremă de Justiţie a SUA, a ales să cinstească într-o manieră aparte memoria femeii decedate la vârsta de 87 de ani.

Bryant Johnson a făcut mai multe flotări la căpătâiul femeii ce a devenit celebră în SUA pentru promovarea drepturilor femeilor. Ginsburg va fi înmormântată zilele viitoare, lângă fostul ei soţ, care a murit în 2010.

Între timp, Donald Trump a nominalizat-o oficial pe judecătoarea conservatoare Amy Conney Barret pentru a o înlocui pe Ginsburg la Curtea Supremă a Statelor Unite.

Barrett are 48 de ani, este mama a şapte copii, profesor de drept şi magistrat cunoscut pentru convingerile sale religioase tradiţionaliste.

Nominalizarea lui Trump a fost criticată de Joe Biden.

Candidatul democrat la funcţia de preşedinte al SUA a cerut Senatului să nu se pronunţe asupra nominalizării judecătoarei Barrett înainte de alegerile din 3 noiembrie.

Dacă Barret va fi confirmată, ceea ce e foarte probabil, judecătorii cu tendinţe conservatoare vor deţine o majoritate de 6-3 în instanţa supremă a SUA.

Bryant Johnson, Ruth Bader Ginsburg’s personal trainer, does push-ups as Justice Ginsburg lies in state in the U.S. Capitol.



Full video: https://t.co/vri1sJcUV6 pic.twitter.com/C11uVFeQlQ