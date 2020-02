FOTO: Accident feroviar în Australia. Un tren cu 160 de persoane la bord a deraiat. Bilanţul morţilor

Cel puţin două persoane au murit, iar altele au fost rănite după ce un tren de pasageri a deraiat în apropierea oraşului australian Melbourne, anunţă autorităţile, citate de agenţia de presă Reuters.

Accidentul feroviar a avut loc în apropierea orăşelului Wallan, situat la circa 50 de kilometri de Melbourne.

The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N