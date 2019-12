Franţa, paralizată de noi proteste. Transportatorii au blocat drumurile din mai multe regiuni. FOTO, VIDEO

La Paris, au existat confruntări cu poliţia în zona Denfert Rochereau întrucât câteva sute de protestatari „vestele galbene” şi-au continuat demonstraţiile săptămânale, dar au fost relativ puţini în comparaţie cu săptămânile anterioare, deoarece greva transportatorilor le-a îngreunat drumul spre capitală.

Presiunea mişcării vestelor galbene împotriva creşterii preţurilor şi a protestelor sindicale împotriva reformei pensiilor reprezintă o provocare majoră pentru eforturile preşedintelui Emmanuel Macron de a echilibra bugetul de stat şi de a introduce o legislaţie mai ecologică în a doua jumătate a mandatului său.

