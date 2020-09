General (r) Ben Hodges: Rusia ar putea decide să lanseze o invazie în România, dacă SUA retrage trupele din Germania

Generalul-locotenent în rezervă Ben Hodges, care a comandat forţele terestre americane din Europa, a avertizat, duminică, în cadrul unui interviu pentru The Times, că retragerea forţelor americane din Germania reprezintă un risc la adresa securităţii Europei, conform Rador.

„Dacă Kremlinul consideră că ţările NATO nu sunt solidare, ar putea încuraja Rusia să lanseze o invazie asupra României sau ţărilor baltice”, a declarat generalul american.

Generalul-locotenent în rezervă Ben Hodges a realizat, de curând, în cadrul Institutul de cercetare CEPA (Center for European Policy Analysis) o strategie pentru flancul estic al NATO, intitulată: ONE FLANK, ONE THREAT, ONE PRESENCE unde a considerat că acţiunile Rusia sunt cea mai mare ameninţare la adresa securităţii României.

Referitor la acţiunile viitoare ale Kremlinului, generalul american a spus că Rusia are dorinţa să controleze Nordul Mării Negre şi anticipează că „Odesa este în meniu la un moment dat, ceea ce înseamnă că şi Moldova este în calea ei”.