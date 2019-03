George Ciamba consideră că şansele unui Brexit fără acord sunt tot mai crescute

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat marţi seară că şansele unui scenariu fără un acord privind Brexit au crescut, în contextul în care Parlamentul britanic a respins din nou înţelegerea negociată între Theresa May şi Bruxelles.

"Am văzut rezultatele din parlamentul britanic. Nu este o veste deloc buna. Cu părere de rău trebuie sa spun ca in acest moment şansele unui no deal sunt tot mai crescute.Vom vedea care sunt optiunile rămase pe masa", a declarat George Ciamba într-un mesaj postat pe Twitter.

"Cert este ca UE , in ansamblul sau, a aratat deschidere in a găsi o soluţie benefică pentru ambele parti. Avem nevoie de un răspuns concret de la Londra , bazat pe sprijin politic intern , pentru a avansa o soluţie realista", a adăugat acesta.

Ministrul a mai declarat că România, care deţine în momentul de faţă preşedinţia Consiliului UE, va "avansa în implementarea planului de contigenenţă de la nivelul instituţiilor europene".

"În calitate de #RO2019EU vom avansa în implementarea planului de contingenţă de la nivelul instituţiilor europene.Vom continua eforturile in vederea protejării drepturilor cetăţenilor romani din Marea Britanie.Totodata, vom proteja drepturile cetăţenilor britanici in RO", afirmă George Ciamba.

Camera Comunelor a respins, marţi seară, Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul. Premierul Theresa May a declarat că miercuri va supune votului Camerei Comunelor o moţiune care prevede ieşirea Marii Britanii din UE fără niciun acord Brexit. Dacă această posibilitate va fi respinsă, se va pune oficial problema amânării ieşirii Marii Britanii din Blocul comunitar, programată pe 29 martie.

