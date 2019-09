Gest de romantism cu final tragic: Un bărbat s-a înecat în timp ce încerca să îşi ceară iubita în căsătorie sub apă | VIDEO

Steven Weber a cerut-o pe prietena sa, Kenesha Antoine, sub apă, având un mesaj scris de mână şi un inel.

"Nu pot să îmi ţin respiraţia suficient de mult ca să îţi spun tot ce iubesc la tine. Dar...tot ce iubesc la tine, iubesc mai mult în fiecare zi", scrie în mesajul afişat de bărbat şi surprins de iubita s-a într-o înregistrare video.

Louisiana man Steven Weber Jr dies in #Africa after underwater marriage proposal goes wrong. R.I.P. 🙏🏽💔💍