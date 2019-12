Gest extrem în timpul protestelor din Liban: Un bărbat şi-a dat foc în mijlocul mulţimii. VIDEO

"Un bărbat a încercat să îşi dea foc, a intervenit o echipă a Crucii Roşii", a transmis organizaţia umanitară internaţională.

Incidentul, care intervine după o serie de sinucideri produse în Liban în ultimele zile din cauza situaţiei sociale, a avut loc sâmbătă după-amiază în Piaţa Riad al-Solh, în centrul oraşului Liban.

Protestatarul a fost stins rapid şi a fost spitalizat, informează agenţia de presă oficială, ANI.

Proteste masive au loc în Liban începând din 17 octombrie, în contextul degradării situaţiei economice şi sociale, conform cotidianului Le Figaro.

Day 52 of the protests in #Lebanon.



We marched for women’s rights against all forms of sexual #harassment, #violence, and #discrimination.



من مسيرة #ضد_التحرش #لبنان #لبنان_ينتفض#لبنان__ينتفض #ثوره_نسوية pic.twitter.com/ApZo4tt9Tc