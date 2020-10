Gestul impresionant făcut de un tânăr care n-a vrut să-şi lase mama bolnavă de Covid să moară singură în spital

Jihad Al-Suwaiti are 30 de ani şi este din Hebron, Palestina. El îţi demonstrează cât de mare poate fi iubirea copilului pentru mamă. Tânărul a fost văzut căţărându-se în fiecare zi pe peretele spitalului în care era internată mama lui. A făcut asta pentru a-şi vedea, de la fereastră, mama diagnosticată cu cancer şi coronavirus, din dorinţa de a nu o lăsa să moară singură, scrie mirror.co.uk.



Fiul iubitor şi-a dorit cu orice preţ să fie alături de mama sa, aflată la terapie intensivă, până în ultima clipă. Stătea pur şi simplu la fereastră şi o privea, apoi cobora abia după ce era convins că a adormit. Timp de o săptămână s-a repetat scena, până când femeia a murit.



„Am fost cu ea în ultimele ei momente din viaţă şi am înţeles că nu mai există nicio speranţă înainte să o văd murind“, a povestit tânărul.



Pe 16 iulie a urcat pentru ultima oară, când Jihad Al-Suwaiti şi-a luat rămas bun de la mama sa de la fereastra Unităţii de Terapie Intensivă.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs