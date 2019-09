Global Climate Strike. Zeci de mii de oameni au participat la manifestaţii în Australia/ Demonstraţii similare, astăzi, în toată lumea | FOTO, VIDEO

Protestatarii, care militează pentru acţiuni urgente cu scopul combaterii schimbărilor climatice, s-au strâns în număr mare la Sydney, cel mai mare oraş al Australiei, dar şi la Canberra, capitala ţării. Organizatorii, Global Strike 4 Climate, au anunţat că proteste similare au loc în 110 localităţi din Australia, relatează agenţia The Associated Press.

#climatestrike today at Brisbane, we hear the voice of people who want the urgent action from their government on climate change. Australia government should no longer ignore the fact that #ClimateChangeIsReal.#ClimateEmergency

#GlobalClimateStrike pic.twitter.com/qx2QNhm5Sr