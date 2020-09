Gluma postată de Garry Kasparov: "Vaccinul rusesc anti-covid are o rată de succes de 50%. L-am testat pe fiica lui Putin şi pe Navalnîi”

Fostul campion modial la şah între 1985-2000,Garry Kasparov, cunoscut ca fiind un critic al actualului regim de la Kremlin, a publicat, pe Twitter, o glumă despre vaccinul rusesc împoriva COVID-19.

”Ultima glumă rusească: Vaccinul rusesc anti-covid are o rată de succes de 50%. L-am testat pe fiica lui Putin şi pe Navalnîi”, a scris Kasparov pe contul său de Twitter.

Vladimir Putin a afirmat că una dintre fiicele lui a fost vaccinată cu Sputnik V, vaccinul realizat de Institutul Gamaleya şi nu a avut efecte secundare.

Politicianul rus de opoziţie Alexei Navalnîi a fost otrăvit, conform guvernului german. Navalnîi a fost transportat cu avionul la Berlin pentru tratament după ce s-a simţit rău în timpul unui zbor în regiunea rusă Siberia luna trecută. De atunci este în comă. Echipa sa spune că a fost otrăvit la ordinele preşedintelui Vladimir Putin. Kremlinul a respins acuzaţia.

Latest Russian joke: "The Russian Covid vaccine has a 50% success rate. We tested it on Putin's daughter and Navalny."