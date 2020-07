Grecia nu e ocolită de incendii nici vara aceasta. Focul a izbucnit într-o zonă împădurită din regiunea Pelopones

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri, în regiunea greacă Pelopones, în apropierea fostului amfiteatru antic din Epidaur, anunţă surse citate de Agenţia France-Presse şi de cotidianul Le Figaro.

Zeci de pompieri cu 18 autospeciale şi două avioane depun eforturi pentru stingerea incendiului.

Focul afectează o zonă împădurită situată în Epidaur, la circa 60 de kilometri de Atena, în apropierea unui fost amfiteatru antic. Focul este întreţinut de temperaturile caniculare şi de rafalele puternice de vânt.

Potrivit informaţiilor preliminare, incendiul nu ameninţă zone rezidenţiale.

În ultimele săptămâni, în Grecia au avut loc mai multe incendii de vegetaţie, în principal în apropiere de Atena.

Greek firefighters are battling to control a large forest fire fanned by strong winds near the seaside village of Kechries in the eastern Peloponnese, fire brigade officials said on Wednesday



Authorities said they had been forced to evacuate a residential settlement.#Greece pic.twitter.com/jTodQb9fqj