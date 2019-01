Guvernului Orban se confruntă cu noi proteste. „Legea Sclaviei” scoate în stradă mii de persoane

Demonstraţia de sâmbătă, intitulată "Protest naţional faţă de legile sclaviei", a fost organizată de partide de opoziţie, sindicate şi grupuri civice. În pofida vremii friguroase, manifestanţii s-au adunat în Piaţa Eroilor din Budapesta şi s-au îndreptat apoi spre Parlament, unii dintre participanţii îndemnând la o "grevă naţională".

În ultimele săptămâni, Viktor Orban, a cărui autoritate părea de nezdruncinat până acum, s-a confruntat cu o serie de proteste masive. Manifestanţii au contestat o reforma în domeniul muncii, dar şi implicarea Guvernului Orban în domeniul justiţiei.

Modificările legislative propuse de Guvernul Viktor Orban au fost adoptate luna trecută şi stipulează că firmele pot solicita angajaţilor să presteze până la 400 de ore suplimentare pe an şi pot amâna cu trei ani plata acestora.

Guvernul condus de Viktor Orban susţine că această reformă va aduce beneficii angajaţilor şi companiilor care se confruntă cu o criză a forţei de muncă.

Fidesz, partidul condus de premierul Viktor Orban, susţine că protestele sunt organizate de "mercenari străini" plătiţi de miliardarul american George Soros.

Pe de altă parte, Soros neagă acuzaţiile şi afirmă că scopul acestora este să creeze un fals inamic extern care să-i permită lui Viktor Orban să acapareze mai multă putere.

Tens of thousands of people have arrived to the parliament in #Budapest to protest the gov’t under Viktor Orban. pic.twitter.com/WAdPDc85jY