Herman Cain, fost candidat la preşedinţia SUA, a murit de Covid-19. Înainte să fie infectat, a participat la un miting electoral organizat de Trump

Cu mai puţin de două săptămâni inaintea primirii diagnosticului, politicianul a participat la un miting electoral organizat de Trump în Tulsa, Oklahoma

Herman Cain, fost candidat republican la alegerile SUA şi un vocal susţinător de-ai lui Donald Trump, a murit de Covid-19, relatează CNBC. Anunţul a fost făcut de editorul site-ului său, care a postat: "Şeful nostru, prietenul nostru, ca un tată pentru mulţi dintre noi, a decedat".

Cain era una dintre figurile publice importante din SUA diagnosticate cu Covid-19. În vârstă de 74 de ani, politicianul a supravieţuit cancerului de colon şi a fost multă vreme membru în conducerea unei divizii a Rezervei Federale, înainte să se alăture republicanilor şi să candideze la alegerile preidenţiale.

Cain a fost spitalizat pe 1 iulie, la două zile după ce a fost testat pozitiv. El a fost criticat pentru că a participat, cu mai puţin de două săptămâni de la primirea diagnosticului, la mitingul electoral din Tulsa, Oklahoma, unde Trump şi-a anunţat candidatura la scrutinul prezidenţial din noiembrie. Într-o imagine postată chiar de el, Cain apare alături de mai multe persoane, fără a respecta regulile de distanţare socială şi fără a purta maşti.

Here’s just a few of the #BlackVoicesForTrump at tonight’s rally! Having a fantastic time!#TulsaRally2020 #Trumptulsa #TulsaTrumprally #MAGA #Trump2020 #Trump2020Landslide pic.twitter.com/27mUzkg7kL