Imaginea premierului Noii Zeelande, proiectată pe Burj Khalifa din Dubai. Mesajul de mulţumire la cel mai înalt nivel | FOTO

Răspunsul premierului i-a adus laude din întreaga lume, iar acum Ardern a primit un tribut la nivel înalt.

Chipul lui Ardern a fost proiectat vinery pe Burj Khalifa din Dubai, cea mai înaltă clădire din lume.

„Mulţumim premierului şi Noii Zeelandă pentru empatia sinceră şi suportul care a câştigat respectful a 1.5 miliarde de musulmani, după atacul terrorist care a zguduit comunitatea noastră din întreaga lume”, scrie prim ministrul din Dubai Sheikh Mohammed pe reţeaua de socializare Twitter, transmite CNN.

Clădirea a fost iluminată de imaginea premierului Ardern, când îmbrăţişează un cetăţean în urma atacului, împreună cu mesajul „Pace”.

Burj Khalifa este cea mai înaltă clădire din lume, structura având 830 de metri.

Tributul este doar unul dintre numeroasele laude pe care le-a primit premierului, care deja obţinuse recunoaştere internaţională atunci când a devenit cea mai tânără femeie premier în 2017.

„Noua Zeelandă plânge cu tine. Suntem toţi o familie”, a spus Ardern comunităţii musulmane în timpul unei rugăciuni vineri.

Citându-l pe profetul Mohammed, aceasta a adăugat că „cei care cred în bunătate, compasiuni şi simpatie sunt toţi un singur trup. Când orice parte a corpului suferă, întregul simte durere”, a adăugat Ardern.

Atacul terorist de la cele două moschei a avut loc pe 15 martie, iar 50 de persoane au murit.

New Zealand today fell silent in honour of the mosque attacks' martyrs. Thank you PM @jacindaardern and New Zealand for your sincere empathy and support that has won the respect of 1.5 billion Muslims after the terrorist attack that shook the Muslim community around the world. pic.twitter.com/9LDvH0ybhD