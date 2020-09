În momentul în care poliţiştii au revenit, zeci de maşini de la dealer-ul Dodge dispăruseră. Potrivit The National Herald, hoţii au luat maşini Challenger Hellcat de 100.000 dolari.

Aproape 75 de vehicule au fost furate, inclusiv modele care au fost scoase prin uşile de sticlă din showroom. Simultan aveau loc valuri de furturi care vizat marile magazine de electronice, magazine de bijuterii şi designeri de lux, totul în timp ce ofiţerii de poliţie erau dislocaţi la protestele generate de moartea bărbatului de culoare George Floyd.

"A fost foarte strategic", a declarat un poliţist despre furturile auto şi cele din magazine.

Poliţia a spus că jafurile au fost coordonate din rulote, hoţii au comunicat prin aplicaţii de mesagerie şi s-au folosit de proteste, cât şi alte tactici pentru a îndepărta poliţia de pe urmele lor. Deşi oportuniştii s-au alăturat uneori freneziei, poliţia şi experţii spun că există o sofisticare care sugerează un nivel de planificare care depăşeşte actele spontane.

Looters target a downtown #SanJose pharmacy that’s been serving the community during pandemic. Thieves stealing patients medications. Now the owner is telling some of his clients their vital medications must wait. #ktvu 10/11p pic.twitter.com/fQNiZFMBxc