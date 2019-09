Imagini fără precedent în Parlamentul britanic. Protest faţă de suspendarea activităţii Legislativului de la Londra: „Ruşine”

La finalul sesiunii, membrii Camerei Comunelor au protestat faţă de suspendare fluturând pancarte, strigând ”Ruşine” şi încercând să îl împiedice pe preşedintele Camerei să-şi părăsească scaunul.

Parlamentul de la Londra a fost prorogat luni, până pe 14 octombrie, ca urmare a deciziei de a respinge propunerea premierului Boris Johnson de convocare a alegerilor legislative anticipate, în contextul dezacordului privind producerea unui Brexit fără acord.

Parlamentarii britanci au respins din nou, luni, propunerea premierului Boris Johnson de convocare a alegerilor legislative anticipate.

