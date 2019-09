Imagini sfâşietoare. Ce a lăsat în urmă uraganul Dorian, una dintre cele mai puternice furtuni produse vreodată în Caraibe/ Bilanţul victimelor a crescut | FOTO, VIDEO

Persoanele evacuate, salvatorii şi autorităţile estimează că numărul morţilor va creşte în următoarele zile întrucât tot mai multe corpuri neînsufleţite sunt scoase de sub dărâmături într-un cartier complet distrus din oraşul Marsh Harbor, situat pe insula Abaco.

Dorian a fost unul dintre cele mai puternice furtuni produse vreodată în Caraibe, fiind catalogat drept un uragan de categoria 5, viteza vântului atingând 320 de kilometri pe oră. S-a abătut peste Bahamas timp de aproape două zile, devenind cel mai puternic dezastru din istoria naţiunii insulare.

O mare parte din Insula Grand Abaco a fost distrusă în urma intemperiilor.

Reprezentanţii organizaţiilor umanitare au adus alimente şi provizii în zonă.

"Please pray for us, everyone. Please pray for us."



