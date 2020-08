În lipsa muncitorilor sezonieri din România şi alte ţări europene, agricultura din Marea Britanie e în pericol. Prinţul Charles: „Alimentele nu apar ca prin minune” VIDEO

În Marea Britanie a fost lansată o nouă campanie, „Pick for Britain” / „Culegeţi (recolta - n.r.) pentru Marea Britanie”, care are în vedere oportunităţi de angajare în domeniul agricol pentru cei disponibilizaţi din cauza pandemiei de coronavirus.

Într-un material video postat pe contul său oficial de Twitter, prinţul Charles a susţinut campania, şi le-a transmis oamenilor: „În aceste vremuri nesigure, stilul nostru de viaţă şi rutinele cu care eram obişnuiţi au fost supuse provocărilor. Sectorul agricol nu face excepţie. Pentru a colecta recolta de fructe şi legume de anul acesta, avem nevoie de o armată de oameni. Alimentele nu apar ca prin minune, totul începe cu remarcabilii fermieri. Săptămânile trecute au dovedit că mâncarea e preţioasă, de o uriaşă valoare, şi, mai presus de toate, nu este un bun garantat.”

În sprijinul campaniei „Pick for Britain”, Prinţul Charles a insistat asupra necesităţii de a strânge recolta, deşi a admis faptul că munca nu este una uşoară.

George Eustice, ministrul britanic al Mediului şi Alimentaţiei, a declarat că, într-un an obişnuit, aproximativ 30.000 de persoane din Uniunea Europeană ajung în Marea Britanie pentru activităţi agricole sezoniere. Printre aceştia se aflau şi un număr semnificativ de angajaţi români.

Din cauza pandemiei, însă, anul acesta britanicii vor fi nevoiţi să se descurce având la dispoziţie doar o treime din numărul estimat de autorităţi pentru anii precedenţi.

„Vom avea nevoie de un număr semnificativ de britanici. Este o oportunitate, mai ales pentru cei plasaţi în şomaj tehnic”, a declarat George Eustice pentru BBC. „Avem nevoie de zeci de mii de oameni pentru astfel de activităţi", a mai spus Eustice.



"If we are to harvest British fruit and vegetables this year, we need an army of people to help."



The Prince of Wales has shared a message in support of the #PickForBritain campaign. 🍓🍏🍅@DefraGovUK pic.twitter.com/a7WIDYo7E0