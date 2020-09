Focul a izbucnit din nou în supraaglomeratul lagăr de refugiaţi al Greciei, la o zi după incendiul care a lăsat mii de persoane fără adăpost.

Oamenii au fost forţaţi să îşi ia bunurile şi să părăsească tabăra.

Nimeni nu a fost rănit în urma incendiilor, dar au reapărut criticii la adresa politicii migraţională a Europei.

„Voi dormi sub stele ca şi restul oamenilor de aici. Nu am avut unde să mergem din moment ce totul a ars. Am dormit afară şi o să continuăm să facem asta. Nicio organizaţie, nicio agenţie guvernamentală greacă nu au venit aici să ne ajute”, a spus Leonie Raymon, un refugiat din Camerun aflat pe insula Lesbos.

Oficialii greci au spus că mulţi dintre cei 13.000 de migranţi care locuiau în lagăr vor fi plasaţi temporar pe nave într-un port din apropiere sau în corturi trimise din Atena.

Aproximativ 400 de adolescenţi şi copii au fost transferaţi pe continent în urma incendiilor.

Însă ministrul grec al migraţiei, Notis Mitarachi, a declarat pentru BBC că aproximativ 2.000 de persoane ar putea să nu aibă acces la un adăpost, iar autorităţile încearcă să găsească o soluţie pentru a le găsi urgent cazare lângă tabăra Moria.