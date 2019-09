Incendiu de proporţii în Londra: Un bloc de apartamente, distrus complet după ce a fost cuprins de flăcări | FOTO, VIDEO

Aproximativ 125 de pompieri au intervenit luni dimineaţă pentru a stinge un incendiu masiv care a cuprins un imobil de patru etaje din zona Sherbrooke Way, Worcester Park, în sud-vestul Londrei, informează postul BBC News.

Cauza izbucnirii incendiului nu este momentan cunoscută şi nu s-a raportat nicio victimă.

Firefighters have been battling an "intense" blaze at a four-storey block of flats in Worcester Park, southwest London.



Follow the latest on the fire here: https://t.co/1vRrD8c5iT pic.twitter.com/JX9ck5Ge3U — Sky News (@SkyNews) September 9, 2019

Brigada de pompieri din Londra a transmis că aproximativ 20 de vehicule de stingere incendii au intervenit în acest caz.

Amazing work by @LondonFire to control the fire. So grateful for our incredible public services. 🙏🏽💪🏽🚨 #worcesterpark #thehamptons https://t.co/HOpRqhp77r — Chetna Patel (@ch3tna) September 9, 2019

Focarul incendiului a fost izolat, însă pompierii vor rămâne la faţa locului pentru a se asigura că incendiul a fost stins în totalitate.

Imobilul afectat şi mai multe clădiri din zonă au fost evacuate, iar locatarii au fost transportaţi la un centru comunitar din zonă.

