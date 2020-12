Incident în Londra. Mai mulţi răniţi, după ce un vehicul a lovit pietoni, în nordul oraşului

UPDATE

Incidentul a avut loc vineri în zona Stamford Hill (Hackney), în nordul Londrei. Un autoturism a lovit un grup de pietoni, conform postului Sky News şi publicaţiei The Evening Standard.

Poliţia a anunţat că cinci persoane au fost rănite în incident. Autorităţile au anunţat că incidentul nu este considerat act terorist.

"Poliţia şi Serviciul de ambulanţă au intervenit la o coliziune produsă în zona Stamford Hill. Un autoturism a urcat pe trotuar şi a lovit mai mulţi pietoni", a transmis Poliţia londoneză, conform cotidianului The Sun.

Autorităţile încearcă să stabilească circumstanţele producerii incidentului rutier.

