Incident la un eveniment de campanie al lui Netanyahu. Discursul liderului israelian a fost întrerupt de două rachete lansate din Fâşia Gaza | FOTO, VIDEO

Alarmele au sunat atât în oraşul Aşdod, cât şi în Aşkelon. Armata israeliană a informat că ambele rachete au fost interceptate de sistemul de apărare antirachetă Iron Dome.

Benajmain Netanyahu telling the crowd to evacuate before being taken to a nearby bomb shelter after a number of rockets were fired from the Gaza Strip towards Ashdod #Israel #Gaza pic.twitter.com/G4K5S5Fm7j

Premierul israelului şi-a reluat discursul după ce alarmele au încetat.

Nicio grupare din Fâşia Gaza nu a revendicat încă incidentul.

#Israel's Prime Minister Benjamin #Netanyahu had to stop a speech because of rocket fire from the #Gaza Strip. This seems to be a reaction to Netanyahu's election promise to annex Palestinian territories to Israel. pic.twitter.com/nhA20YIdrb