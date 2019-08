Incident pe aeroportul din München: 130 de zboruri au fost anulate, iar mii de pasageri au fost evacuaţi din Terminalul 2 | FOTO

Mii de pasageri au fost evacuaţi din Terminalul 2 al Aeroportului din München, pentru căutarea unui individ suspect.

Conform unor surse din cadrul serviciilor de securitate, alerta a fost declanşată după ce un pasager spaniol a ieşit pe o uşă de urgenţă, evitând controalele de securitate.

yet again someone made it through security unchecked - security check blocked, flights stopped due to police operation. Crowds unnerved & growing. Hardly any info given. #fail @MUC_Airport @BILD @tzmuenchen #münchen #flughafen pic.twitter.com/P6FlHPIpCN