Incident ŞOCANT în China: Toţi pasagerii unui autobuz au murit după o altercaţie între şofer şi o pasageră | VIDEO

O înregistrare video difuzată de Poliţia din Chongqing surprinde o pasageră care se ceartă cu şoferul autobuzului. Femeia l-a atacat pe şofer cu telefonul mobil, iar el s-a apărat cu mâna dreaptă.

La un moment dat, şoferul a tras brusc de volan spre stânga, iar autobuzul a lovit un autoturism şi a căzut de pe un pod în Râul Yangtze, într-o zonă în care adâncimea este de zeci de metri.

Toate cele 15 persoane aflate la bordul autobuzului au murit în accident.

A bus plunged off a bridge in China, killing at least 13 people. Was this fight between the driver and a passenger the cause?



[Tap to expand] https://t.co/69cO2dJkEy pic.twitter.com/ONBjRNtiKY