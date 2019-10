Incidentul aviatic din Ucraina: Cel puţin patru persoane au murit, după ce un avion cargo de tip Antonov-12 a aterizat forţat | FOTO

În ceea ce priveşte cauzele incidentului, ministrul ucrainean al Infrastructurii, Vladislav Kryklii, a anunţat că aterizarea de urgenţă a avut loc din cauza faptului că aeronava rămăsese fără combustibil. Potrivit aceluiaşi oficial, avionul venea din Spania şi urma să aterizeze la Liov.

Five people were killed due to the emergency landing of an Antonov-12 cargo plane near the Lviv international airport in western Ukraine on Friday morning, according to the state emergency service. pic.twitter.com/GyoaUQ97e7

Un avion cargo de tip Antonov-12 a aterizat de urgenţă vineri, la aproximativ 1,5 kilometri de aeroportul din oraşul ucrainean Liov, după ce dispăruse de pe radare în zona de vest a Ucrainei, au informat autorităţile ucrainene.

Five people have died in the emergency landing in Ukraine of a plane from Spain



The plane belongs to the company Ikraine Air Alliance and covered the route between the Spanish city of Vigo and Liv, but did not reach its destination due to lack of fuel. pic.twitter.com/D0VTU6fY2l