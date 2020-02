Infern pe autostradă: Un camion cisternă care transporta 15.000 de litri de kerosen a explodat - VIDEO

O pasarelă de pe o autostrada din statul Indiana a fost cuprinsă de flăcări după un accident al unui camion – cisternă care transporta kerosen.

Peste 15.000 de litri de combustibil s-au scurs pe drum, iar ulterior au luat foc.

HIGHWAY INFERNO: A tanker truck carrying jet fuel exploded after overturning on an interstate ramp in Indianapolis.



Police say good Samaritans helped rescue the driver, who has been taken to the hospital. https://t.co/M9RBrmHeGL pic.twitter.com/EjYubJEBEd