Inmormântarea lui George Floyd, LIVE pe internet. Funeraliile au loc în Houston, mii de oameni au trecut deja pe la sicriul bărbatului

George Floyd, bărbatul decedat la vârsta de 46 de ani ca urmare a unui incident cu poliţiştii din Minneapolis, deces în urma căruia peste 40 de oraşe americane au devenit scenă a unor proteste violente, va fi înmormântat astăzi. Ceremonia va fi transmisă LIVE pe internet.

Funeraliile vor avea loc în Houston, Texas, la ora locală 11:00 AM (ora 19:00 a României). Evenimentul va fi transmis LIVE de la The Fountain of Praise Church.

„Celebrăm viaţa unui om cu urcuşurile şi coborâşurile ei, viaţă a unui om conectat cu Dumnezeu şi care a conectat acum oameni din întreaga lume", a spus Mia K. Wright, pastor al bisericii unde va avea loc slujba.

La slujbă vor putea participa maximum 500 de persoane, date fiind regulile de distanţare socială.

Floyd Mayweather suportă costurile

Fostul pugilist Floyd Mayweather a anunţat că va suporta costurile înmormântării lui George Floyd.