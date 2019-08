Inundaţii masive în Istanbul: Centrul istoric al oraşului turc, afectat de ploile torenţiale/ Cel puţin o persoană a murit | FOTO, VIDEO

Ploile torenţiale au inundat numeroase subsoluri şi străzi din Istanbul, blocând circulaţia rutieră, feroviară şi maritimă.

Potrivit bilanţului preliminar, o persoană a murit, iar altele sunt rănite.

UPDATE — All ferry and tram services restored back to normal in Istanbul, where heavy downpours caused flash floods in various districts, damaging homes and businesses https://t.co/uIKzj4WNSL pic.twitter.com/RS0nj25VOY

Inundaţiile au afectat inclusiv Marele Bazar, situat în centrul istoric al oraşului Istanbul.

istanbul we have a problem .. man made mass construction now showing its long term effect . i do not understand this is not a flash flood strength of rainfall its a moderate to steady rainfall for today... water no longer has anywhere to run or drain... @emehmeteren https://t.co/rihPy7i45G