Israelul consideră Iranul o ameninţare globală şi ameninţă cu un atac militar

Israelul este pregătit să lanseze un atac militar împotriva Iranului, afirmă ministrul israelian al Apărării, Benjamin Gantz, acuzând regimul de la Teheran că generează numeroase probleme la nivel regional şi mondial.

„Iranul încearcă să genereze o provocare pe multiple fronturi împotriva Israelului, prin suplimentarea forţelor în Liban şi în Fâşia Gaza, prin trimiterea de miliţii islamiste în Siria şi Irak şi prin menţinerea simpatizanţilor în Yemen", a declarat Benjamin Gantz într-un interviu acordat site-ului israelian Ynetnews.com.

„Iranul reprezintă o problemă globală şi regională, este şi o provocare pentru Israel. Noi continuăm dezvoltarea capabilităţilor pentru a face faţă pe mai multe fronturi, întrucât acesta este viitorul. Ştim că atunci când gruparea Jihadul Islamic lansează atacuri din Fâşia Gaza spre Israel face acest lucru la îndemnul şi cu susţinerea Iranului", a atras atenţia ministrul israelian al Apărării.

„Israelul poartă discuţii cu Statele Unite. Observăm acum reacţiile comunităţii internaţionale la recentele agresiuni iraniene, iar Consiliul de Securitate ONU va analiza situaţia", a subliniat Benjamin Gantz. Întrebat dacă Israelul este pregătit să lanseze o acţiune militară împotriva Iranului, ministrul israelian al Apărării a răspuns: "Da".

Israelul, Statele Unite şi Marea Britanie au atribuit Iranului atacul asupra petrolierului MV Mercer Street, utilizat de compania unui antreprenor israelian. Atacul s-a soldat cu moartea unui cetăţean român şi a unui britanic. Nava era utilizată de firma Zodiac Maritime, deţinută de Zodiac Group, compania miliardarului israelian Eyal Ofer. Petrolierul naviga sub pavilion liberian şi aparţine unei firme nipone. Marea Britanie a cerut miercuri Consiliului de Securitate ONU, împreună cu România şi Liberia, să intervină pentru oprirea "acţiunilor destabilizatoare" ale Iranului. Acesta a fost al doilea atac care a vizat o navă utilizată de compania miliardarului israelian Eyal Ofer. La începutul lunii iulie, nava-cargo CSAV Tyndall, utilizată de Zodiac Maritime, a fost vizată de o explozie în Oceanul Indian. Incidentele intervin în contextul tensiunilor dintre Iran şi Israel. În ultimul an, Iranul a semnalat mai multe acte de sabotaj pe care le-a atribuit Israelului. La rândul său, Israelul a atribuit Iranului atacuri asupra unor nave în Marea Arabiei şi în Golful Oman. Israelul se opune revenirii Statelor Unite în Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul. Guvernul israelian suspectează că Iranul încearcă să se doteze cu arme nucleare sub paravanul unui program atomic civil.

Uniunea Europeană a condamnat atacul asupra petrolierului MV Mercer Street, dar a cerut clarificări privind circumstanţele incidentului şi a pledat pentru evitarea acţiunilor care ar periclita pacea regională. "Condamnăm acest atac. Luăm act de evaluările făcute de Statele Unite, de Marea Britanie şi de Israel şi cerem evitarea oricărei acţiuni care ar afecta pacea şi stabilitatea regiunii. Circumstanţele atacului trebuie clarificate. Această acţiune intră în contradicţie cu libertatea de navigaţie şi este inacceptabilă", a declarat marţi Nabila Massrali, purtătorul de cuvânt al lui Josep Borrell Fontelles, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate. Şi Alianţa Nord-Atlantică a condamnat vehement atacul asupra petrolierului MV Mercer Street, transmiţând condoleanţe României şi Marii Britanii şi cerând Iranului să îşi respecte obligaţiile internaţionale.

Administraţia de la Teheran a negat implicarea în atacul asupra petrolierului MV Mercer Street şi a denunţat, prin intermediul Ambasadei iraniene din Londra, "farsele" referitoare la incidentele maritime din ultima săptămână, cerând dovezi privind circumstanţele producerii acestora.