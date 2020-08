James Murdoch, fiul cel mic al lui Rupert Murdoch, mogulul care deţine News Corp, a demisionat din bordul de conducere al companiei, relatează BBC

Fiul miliardarului pleacă din companie pentru că nu mai este de acord cu conţinutul editorial, dar nici cu unele decizii strategice luate de companie.

Dacă pe partea de business şi idei de conducere ori idei de conţinut nu se potrivesc, între James şi Rupert Murdoch nu există compatibilitate nici din punct de vedere politic.

Miliardarul este un susţinător al lui Donald Trump, în timp ce fiul său mai mic a contribuit de nenumărate ori, financiar, la campania lui Joe Biden.

Totuşi, deşi există aceste neînţelegeri între cei doi, tatăl şi fratele mai mare, Lachlan Murdoch, i-au mulţumit lui James pentru anii în care a fost devotat companiei.

„Îi suntem recunoscători lui James pentru toţi aceşti mulţi ani în care a fost în serviciul companiei. Îi transmitem cele mai bune gânduri pentru viitor”, i-au transmis tatăl şi fratele său.

News Corp deţine publicaţiile The Times, The Sun şi The Sunday Times în Marea Britanie şi The Australian, The Daily Telegraph, dar şi The Herald Sun în Australia. The World Street Journal şi New York Post sunt alte două publicaţii care fac parte din portofoliul News Corp.

James Murdoch a fost şi fostul şef executiv al companiei 21st Century Fox, înainte ca Walt Disney să cumpere majoritatea activelor anul trecut.