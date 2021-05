Joe Biden respinge criticile privind situaţia şomajului în Statele Unite

Preşedintele Joseph Biden a minimizat, vineri, situaţia şomajului în Statele Unite, în contextul în care noile cifre arată diminuarea ritmului creării de locuri de muncă în aprilie, iar opoziţia sugerează că planurile de asistenţă socială încurajează cetăţenii să nu lucreze.

Ritmul creării de locuri de muncă în Statele Unite s-a redus în aprilie, un semnal că relansarea economică stagnează, în contextul în care companiile depun eforturi pentru a găsi angajaţi sau menţin scepticismul în legătură cu perspectivele redresării, informează publicaţia The Wall Street Journal.

Companiile americane au generat 266.000 de locuri de muncă în aprilie, mult sub nivelul de un milion, anticipat de analişti. Este vorba de cel mai redus ritm de creare a locurilor de muncă din ianuarie, conform cifrelor Departamentului Muncii din SUA. În martie, în Statele Unite au apărut 770.000 de locuri de muncă. Rata şomajului a fost de 6,1% în aprilie, cu 0,1% mai mare decât în martie.

Ratele mari de vaccinare, stimulentele fiscale şi atenuarea restricţiilor antiepidemice susţin intensificarea consumului în SUA, dar multe companii sunt sceptice privind perspectivele, în contextul stării de incertitudine generată de pandemie.

"Pur şi simplu durează mai mult decât era de aşteptat ca oamenii să primească locuri de muncă adecvate. Totuşi, este o chestiune de timp până când locurile de muncă reapar", explică Aneta Markowska, economist-şef la Jefferie LLC.

Preşedintele Joseph Biden a respins criticile opoziţiei, care susţine că planurile sale de asistenţă socială îi stimulează pe cetăţeni să rămână cu indemnizaţii sociale, nu să se angajeze. Joseph Biden afirmă că noile cifre arată că relansarea economică post-pandemie este "un maraton, nu un sprint". Biden susţine că nu există "date cuantificabile" care să sugereze că oamenii nu vor să se angajeze din cauza programelor de asistenţă socială.

"Ascultându-i astăzi pe cei care comentează, poate aţi crede că sunt dezamăgit. Dar, când am aprobat Planul American de Salvare, vreau să reamintesc că este menit să ne ajute timp de un an, nu în 60 de zile. Un an. Nu ne-am gândit deloc că totul va fi bine după primele 50-60 de zile. Astăzi, avem mai multe dovezi că economia merge în direcţia cea bună, dar este clar că avem de parcurs un drum lung. Unii critici susţin că nu aveam nevoie de Planul American de Salvare, că economia şi-ar reveni singură. Raportul de astăzi relevă, în opinia mea, cât de vitale sunt acţiunile pe care le întreprindem", a argumentat Joseph Biden, citat de site-ul Axios.com.