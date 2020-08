Joe Biden şi-a prezentat oficial, miercuri, 12 august, alegerea pentru funcţia de vicepreşedinte, senatoarea Kamala Harris, dacă va câştiga alegerile din SUA. El a promis că, împreună cu aceasta, va ”reconstrui Statele Unite dacă îl va învinge pe Donald Trump în noiembrie.”

"Am avut de ales, dar nu am nicio îndoială că am ales persoana potrivită,” a declarat fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama, cu ocazia primei apariţii împreună cu senatoarea de culoare la Wilmington, în statul Delaware.

Cu Kamala Harris, Joe Biden face o alegere deja istorică. Ea ar putea deveni prima femeie de culoare şi prima femeie vicepreşedinte a SUA.

”America are mare nevoie de un lider. Avem un preşedinte căruia îi pasă mai mult de el decât cei care l-au ales,” a spus şi Kamala Harris.

După anunţul că senatoarea ar putea deveni vicepreşedintele Americii, Donald Trump nu a ezitat să o atace pe Kamala Harris despre care a spus că a fost ”lipsită de respect faţă de fostul vicepreşedinte în timpul dezbaterilor democraţilor” şi a avut performanţe ”mediocre” în campanie.

Insă Joe Biden i-a răspuns: ”Mai surprinde pe cineva că Donald Trump are o problemă cu o femeie puternică sau cu femei puternice în general?”