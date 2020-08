Kamala Harris a fost comparată de o consilieră a lui Trump cu Marge Simpson. Celebrul personaj de film i-a răspuns

„Kamala are vocea lui Marge Simpson”. Acest tweet al lui Jenna Ellis, consilierul lui Donald Trump este cel care a provocat controverse, pentru ca a comparat vocea lui Kamala Harris, cu cea al celebrului personaj al The Simpsons.

Marge Simpson, printr-un videoclip postat pe Twitter-ul oficial al serialului, i-a răspuns vineri consilierei preşedintelui.

"Mă simt puţin dispreţuită. Nu sunt obişnuita să fiu în politică, dar consilierul prezidenţial Jenna Ellis a spus despre Kamala Harris că are aceeaşi voce ca mine. Lisa (n.r. fiica lui Marge din serial) spune că «nu este un compliment»”, a fost mesajul personajului de desene animate.

Marge Simpson a adăugat, de asemenea, că in calitate de „casnică obişnuită care locuieşte în suburbii, mă simt puţin dispreţuită”. „Îi învăţ pe copiii mei să nu insulte oamenii, Jenna”, a conchis ea.

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf