Kremlinul e pregătit cu un grup de forţe de ordine, în sprijinul lui Lukashenko

Kremlinul a pregătit un grup de ofiţeri de poliţie pentru a interveni în Belarus, dacă e necesar. Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că aliatul său, Alexander Lukashenko, i-a cerut să pregătească „o rezervă de forţe de ordine”, aşa că a făcut acest lucru, dar cei doi au stabilit că o vor folosi doar dacă situaţia scapă de sub control.

Putin asigură că poliţiştii ruşi vor fi trimişi în Belarus doar dacă „forţe extremiste” întrec măsura cu jafuri, incendiere sau încearcă să preia controlul asupra clădirilor administrative.

Dar Putin nu a specificat ce fel de forţe de ordine. Prin „forţe de ordine”, el nu se referă la poliţia locală obişnuită. Termenul e mult mai extins, incluzând poliţia anti-revolte, Garda Naţională şi chiar Serviciul Federal de Securitate. Aşadar, posibilitatea unei intervenţii ruseşti poate fi o „ameninţare deschisă” atât către liderii Opoziţiei, cât şi către protestatari şi Vest, menţionează BBC.

Protestele din Belarus contra realegerii lui Lukashenko la putere continuă. Aproximativ 7.000 de oameni au fost reţinuţi, sute răniţi şi cel puţin trei morţi.

UE şi SUA au condamnat acţiunile violente ale poliţiei belaruse împotriva cetăţenilor, iar Comisia Europeană a stabilit că vor exista sancţiuni.

Vladimir Putin a declarat că reacţia forţelor de ordine a fost „reţinută”. Rusia susţine că reacţia sa la criza din Belarus a fost „neutră”.

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei: Alexandr Grigorievici Lukaşenko mi-a solicitat să pregătesc o rezervă de forţe de ordine şi am făcut-o. Am căzut de acord să o folosim doar dacă situaţia scapă de sub control. Nu o vom folosi până când elementele extremiste, care se ascund după lozinci politice, nu vor trece peste nişte limite. Nu suntem indiferenţi la ce se întâmplă acolo. Este o ţară foarte apropiată, poate cea mai apropiată de noi.