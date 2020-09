UPDATE 23.20:

Lansarea navei Crew Dragon, de miercuri, a fost amânată din cauza vremii.

Condiţiile meteorologice din Florida nu au fost favorabile, iar SpaceX a luat decizia de a nu-şi asuma riscuri şi au amânat lansarea pentru sâmbătă.

Astronauţii Bob Behenken şi Doug Hurley se aflau deja la bordul navetei şi aşteptau ultimele confirmări.

”Renunţăm la lansarea de astăzi din cauza vremii nefavorabile pentru traseul de zbor. Următoarea posibilitate de lansare este sâmbătă, 30 mai, la 3.22 p.m. EDT, sau 19.22 UTC”, a anunţat agenţia spaţială americană pe Twitter.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh