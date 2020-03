LeBron James: Ar trebui să anulăm 2020! Au fost trei luni groaznice

În 2020, au avut loc incendii masive de vegetaţie în Australia, fostul mare baschetbalist Kobe Bryant a murit în urma unui accident aviatic, iar lumea este afectată acum de pandemia de coronavirus.

„Anulăm evenimentele sportive, şcoala, munca de la birou etc. Ceea ce ar trebui să facem cu adevărat este să anulăm 2020! Au fost trei luni groaznice. Dumnezeu să vă binecuvânteze!", a scris LeBron James, starul Los Angeles Lakers, pe Twitter.

Sezonul din NBA a fost suspendat, joi, după ce a fost depistat primul caz de coronavirus în rândul cluburilor. Rugy Gobert, jucătorul echipei Utah Jazz, a fost testat pozitiv.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾