UPDATE: Reprezentanţii Crucii Roşii susţin că numărul deceselor ar depăşi 100.

Libanul este în doliu după explozia uriaşă care a avut loc în cursul zilei de ieri. Cel puţin 78 de persoane au murit ieri, iar alte 4000 au fost rănite, relatează BBC.

Conform unor surse libaneze, se pare că explozia ar fi fost provocată de scânteile provenite de la sudura unei uşi, astfel 2.750 de tone de azotat de amoniu au luat foc.

JUST IN: Lebanese sources report that the welding of a door caused sparks which ignited 2,700 tonnes of ammonium nitrate, which caused explosion at Beirut Port earlier today.