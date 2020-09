Liderii din Iran acuză SUA şi pe Donald Trump de rasism. Reacţia americanilor

Cei doi lideri iranieni şi-au arătat sprijinul pentru protestele legate de moartea lui Floyd.

„Dacă ai pielea închisă la culoare şi te plimbi prin SUA nu poţi fi sigur că vei fi în viaţă peste câteva minute”, a scris într-o postare liderul din Iran alături de haştagurile „Nu pot respira/ Viaţa persoanelor de culoare contează”.

Într-un răspuns la un tweet al ministrului de Externe din Iran, Mike Pompeo a precizat că Iranul nu poate vorbi de libertăţi atâta timp cât: spânzură homosexualii, aruncă cu pietre în femei şi extermină evreii.

Mai mulţi senatori republicani au cerut o anchetă după ce liderii iranieni au folosit Twitterul. Compania de tech ar putea fi investigată pentru încălcarea restricţiilor împotriva Iranului.

Some don't think #BlackLivesMatter.



To those of us who do: it is long overdue for the entire world to wage war against racism.



Time for a #WorldAgainstRacism. pic.twitter.com/06p1LmmwgF