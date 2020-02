Liderii opoziţiei din SUA cer noi sancţiuni împotriva Rusiei, pentru oprirea ingerinţelor electorale

Lideri ai Partidului Democrat din Statele Unite au cerut, luni, Administraţiei Donald Trump să aplice noi sancţiuni împotriva Rusiei, din cauza acţiunilor de influenţare a scrutinului prezidenţial programat în noiembrie 2020, informează site-ul de ştiri Axios.com.

Lideri ai grupului democrat din Senatul SUA le-au trimis luni scrisori secretarului de Stat, Mike Pompeo, şi secretarului Trezoreriei, Steven Mnuchin, prin care cer sancţionarea Rusiei şi chiar în mod direct a preşedintelui Vladimir Putin, din cauza tentativelor de influenţare a scrutinului prezidenţial din Statele Unite.

Robert O'Brien, consilier prezidenţial pentru Siguranţă Naţională, a respins avertismentele serviciilor secrete americane privind presupuse ingerinţe electorale ale Rusiei. "Eu nu am văzut niciun raport al serviciilor secrete care să arate că Rusia ar face ceva pentru a favoriza realegerea preşedintelui Donald Trump", a declarat Robert O'Brien pentru ABC News.

În schimb, consilierul prezidenţial a refuzat să respingă informaţiile apărute în cotidianul The Washington Post referitoare la acţiuni ale Rusiei pentru a facilita victoria senatorului Bernie Sanders în scrutinul pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA: "Nu este o surpriză (...)", a comentat Robert O'Brien.

Rusia a iniţiat acţiuni de implicare în campania electorală premergătoare scrutinului prezidenţial programat în Statele Unite în anul 2020 pentru a facilita realegerea în funcţie a preşedintelui Donald Trump, conform unor date semnalate de serviciile secrete unor membri ai Congresului. Oficiali din cadrul serviciilor secrete americane au avut o întrevedere cu membri ai Congresului SUA pe care i-au avertizat că Rusia încearcă să influenţeze rezultatul scrutinului prezidenţial din 2020, afirmă surse citate de publicaţiile The New York Times şi The Washington Post, precum şi de agenţia Associated Press. Avertismentul generează semne de întrebare referitoare la integritatea campaniei electorale din Statele Unite. De asemenea, există dubii că Administraţia Donald Trump aplică măsurile adecvate pentru a evita ingerinţele electorale ruse constatate de serviciile secrete americane în scrutinul din 2016.

Preşedintele Donald Trump a reacţionat furios când a aflat despre reuniunea desfăşurată la sediul Congresului pe 13 februarie, a declarat un oficial citat de agenţia AP. În ultimii ani, Donald Trump a contestat evaluările serviciilor secrete referitoare la ingerinţele electorale ruse, catalogându-le drept o conspiraţie pentru subminarea mandatului său.

"Alegătorii americani trebuie să decidă rezultatul scrutinului din SUA, nu Vladimir Putin", preşedintele Rusiei, a declarat Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor. Toţi membrii Congresului "ar trebui să condamne eforturile repetate ale preşedintelui de negare a riscurilor raportate asupra sistemului democratic şi de politizare a comunităţii de informaţii", a adăugat politicianul democrat.

Administraţia Vladimir Putin a negat din nou că ar încerca influenţarea scrutinului prezidenţial din SUA. "Este vorba de informaţii paranoice; din păcate, vor fi din ce în ce mai multe pe măsură ce ne apropiem de alegeri. Sigur, aceste informaţii nu au nicio legătură cu adevărul", a declarat, vineri, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Donald Trump, preşedintele SUA, a denunţat acuzaţiile privind planurile Rusiei de a se implica din nou în scrutinul prezidenţial american, catalogând acţiunile opoziţiei democrate drept o "farsă". "O altă campanie pentru dezinformare a fost lansată de politicienii democraţi din Congres care spun că Rusia mă preferă pe mine faţă de oricare dintre candidaţii democraţi care nu fac nimic şi care, în două săptămâni, nu au fost în stare să numere voturile din Iowa. Farsa numărul 7!", a declarat Donald Trump prin Twitter.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.