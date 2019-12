LIVE UPDATE | Atac armat în Jersey City, soldat cu cel puţin un mort şi trei răniţi / Doi poliţişti au fost împuşcaţi / Anunţul făcut de Donald Trump | FOTO, VIDEO

Update ora 22.45 Autorităţi: Cel puţin un mort şi trei răniţi în urma atacului armat din Jersey City

Un agent de poliţie a fost ucis, iar alţi doi poliţişti şi un civil au fost răniţi în urma atacului armat din Jersey City, anunţă procurorul districtului Hudson, Esther Suarez.

"Un ofiţer de poliţie a fost împuşcat mortal în incidentul armat din Jersey City. Alţi doi agenţi de poliţie şi un civil au fost răniţi prin împuşcare, fiind în stare stabilă", a transmis marţi seară, prin Twitter, procurorul Esther Suarez.

Update ora 22.00 Surse: Doi dintre autorii atacului din New Jersey au fost eliminaţi

Doi dintre autorii atacului armat din Jersey City au fost "neutralizaţi", au declarat surse din cadrul serviciilor de intervenţie citate de Fox News.

Autorităţile verifică imobilul în care se află autorii atacului, pentru a se asigura că nu există dispozitive explozive.

Surse citate de postul Fox News au declarat că doi suspecţi au fost împuşcaţi mortal de poliţie, dar există suspiciuni că un al treilea atacator a reuşit să fugă.

Update ora 21.50 Donald Trump urmăreşte cu atenţie intervenţia poliţiei la incidentul armat din New Jersey

Preşedintele SUA, Donald Trump, a fost informat despre incidentul armat produs în Jersey City şi urmăreşte cu atenţie situaţia, anunţă Casa Albă.

"Preşedintele a fost informat despre atacul armat din Jersey City şi continuă să monitorizeze situaţia", a declarat Hogan Gidley, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, citat de CNN.

Guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy, a confirmat că "agenţi de poliţie au fost împuşcaţi în schimburile de focuri" din Jersey City.

Pentru operaţiunile din New Jersey au fost mobilizate efective de poliţie inclusiv din oraşul New York.

Ştirea iniţială:

Un atac armat s-a produs marţi în Jersey City, în statul american New Jersey, iar autorităţile depun eforturi pentru capturarea autorului, informează CNN şi USA Today.

Un individ a deschis focul la întâmplare spre trecători, în zona Martin Luther King / Bidwell din Jersey City.

Conform site-ului de ştiri NJ.com, doi agenţi de poliţie au fost răniţi în schimbul de focuri.

Douăsprezece şcoli situate în apropierea locului atacului au fost plasate în stare de alertă.

La locul atacului au fost mobilizate numeroase ambulanţe şi echipaje de poliţie, inclusiv membri ai unităţilor speciale (SWAT).

Conform unor surse, sunt doi indivizi aflaţi într-o clădire care continuă să tragă focuri de armă spre agenţii de poliţie şi spre trecători.

Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City.@BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl