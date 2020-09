Locuitorii din Oregon şi-au văzut casele arzând

Incendiile de vegetaţie au acaparat statul Oregon. Zeci de oameni au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele. Lexi Soulious îţi povesteşte cum şi-a văzut casa arzând. Pompierii încearcă să stingă flăcările, iar poliţia îi caută pe cei dispăruţi. Un million şi jumătate de oameni au primit ordin să evacueze locuinţele. Oregon a intrat în stare de urgenţă. Zeci de locuitori sunt dispăruţi. Autorităţile spun că vremea începe să se răcească, iar situaţia se va îmbunătăţi.

Lexi Soulios, rezident în Talent: Eram în bucătărie, am văzut fum ridicându-se, valuri imense de fum negru veneau înspre noi. Suntem obişnuiţi cu incendiile, cu fumul. Dar restul cerului era albastru şi am ştiut. Soţul meu a zis „ia o geantă cu cele esenţiale” şi hai să mergem. Şi asta am făcut.

Nate Sickler, şerif în districtul Jackson: Ne vom da toată silinţa să cercetăm zonele în care putem găsi pe oricine care s-a pierdut printre flăcări

Kate Brown, guvernator Oregon: Vremea care alimenta aceste incendii, în ultimele zile, s-a potolit. Anticipăm o vreme mai rece şi umezeală în zilele ce vin, ceea ce e o veste foarte bună.

Peste 25 de oameni şi-au pierdut viaţa în incendiile din California şi în jur de cinci în Oregon, printre care şi Wyatt Toft, un băiat de doar 13 ani. El a fost găsit într-o maşină, unde încerca să se adăpostească de flăcări, cu câinele în braţe, şi alături de bunica sa, Peggy.

Mama băiatului, Angela, încerca să îi salveze pe cei doi. Ea a supravieţuit, dar flăcările au desfigurat-o. Soţul ei a văzut-o în drum spre casă, dar nu a recunoscut-o. Chiar i-a spus că îşi caută soţia şi fiul.