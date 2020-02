Londra sfidează avertismentele Bruxellesului / David Frost: Marea Britanie este „independentă"

"A crede că noi am putea accepta supravegherea UE asupra aşa-numitei problematici de egalitate pur şi simplu ignoră ceea ce facem noi", a declarat David Frost, consilierul premierului Boris Johnson pentru Afaceri Europene, într-un discurs rostit luni seară la Universitatea Liberă din Bruxelles, informează publicaţiile Financial Times şi The Guardian.

"Nu este vorba de o simplă poziţie de negociere care s-ar putea modifica sub presiuni, este vorba de ideea întregului proiect", a adăugat David Frost.

Monitorizarea de către UE a legislaţiei britanice ar intra în contradicţie cu principiile fundamentale ale unui "stat independent", a argumentat David Frost.

David Frost a subliniat că negociatorii vor trebui să "construiască" pe alte modele de acorduri comerciale semnate de Uniunea Europeană. "Aducem în aceste negocieri nu doar poziţionări tactice, ci bazele a ceea ce înseamnă să fii un stat independent. În centrul viziunii noastre este abilitatea de a stabili legi care ne convin, un drept pe care îl are orice alt stat care nu face parte din UE", a insistat David Frost.

Marea Britanie s-a retras din Uniunea Europeană pe 1 februarie. În perioada de tranziţie post-Brexit, care durează până pe 31 decembrie 2020, Marea Britanie va continua să aplice reglementările Uniunii Europene. Premierul Boris Johnson speră că va finaliza până pe 31 decembrie 2020 negocierile privind viitoarele relaţii bilaterale. Liderii UE i-au transmis în mod repetat că timpul este foarte scurt. Bruxellesul a avertizat Guvernul de la Londra că va trebui să respecte standardele sociale, de muncă şi de protecţie a mediului pentru a obţine un acord de liber-schimb cu Uniunea Europeană.

Downing Street susţine că vrea condiţii similare cu cele acordate de Uniunea Europeană Canadei, Coreei de Sud şi Japoniei, dar oficiali UE au atras atenţia că situaţia este diferită la nivelul standardelor în contextul proximităţii geografice dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie.

Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat că Bruxellesul şi Londra se îndreaptă spre o confruntare puternică. "În materie de probleme comerciale şi în privinţa viitoarelor relaţii, ne vom sfâşia reciproc. Dar aşa este în negocieri, fiecare parte îşi va apăra interesele proprii. Sperăm să ajungem cât mai rapid posibil la un acord, deşi sunt multe subiecte şi vom avea de gestionat probleme serioase", a declarat Jean-Yves Le Drian duminică, la Conferinţa pentru Securitate de la München.

