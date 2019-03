Mai multe persoane au fost rănite în Olanda, după ce un individ a deschis focul într-un tramvai

Incidentul s-a petrecut luni dimineaţă, în jurul ori locale 10:45 (ora Românie, 11:45), în zona Oktoberplein din Utrecht.

Potrivit site-ului de ştiri AD, atacatorul a fugit de la locul faptei.

Police are seen at the #24oktoberplein of #Utrecht , where a shooting on a tram was reported pic.twitter.com/3sfNEXmm4z

Mai multe elicoptere de urgenţă au fost trimise în zonă, a anunţat poliţia, fără însă să precizeze câte persoane au fost transportate la spital.

#Utrecht Man opened fire on Dutch tram, several injured. The culprit is on the run. The Dutch anti-terrorist unit is in action. pic.twitter.com/JxIsaMhXSF