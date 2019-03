Mai multe victime în urma unui incident armat la o moschee din Noua Zeelandă / Echipa de crichet a Bangladeshului se afla în incinta lăcaşului de cult

Potrivit martorilor oculari, cel puţin o persoană a decedat, iar alte şase au fost transportate la spital, două dintre acestea fiind rănite grav.

Poliţia a descris incidentul drept "critic" şi a recomandat locuitorilor să evite zona.

We have a critical incident in Deans Ave Christchurch. Please avoid the area. We will give more in the near future.